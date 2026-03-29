Roma | incendio a centro sportivo Valco San Paolo colonna fumo su piu’ quartieri

Un incendio si è verificato circa due ore fa in via Mario Ageno, nel quartiere San Paolo di Roma. L’incendio si è sviluppato nel centro sportivo Valco San Paolo, situato nel Municipio VIII. Una colonna di fumo si è sollevata sopra diversi quartieri della zona, visibile a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un incendio a San Paolo provoca una colonna di fumo visibile. Vigili del fuoco e sanitari sono già sul posto. A riferirlo, attraverso i social network, è il comitato di quartiere del Municipio XI, che confina con l’area interessata dal rogo. Sul luogo dell’incendio, come spiegato dal comitato, sono presenti vigili del fuoco che stanno operando per domare le fiamme, insieme a operatori sanitari pronti a intervenire in caso di necessità. Turismo. Onorato: Duco nel 2027 arriva nella capitale, straordinario risultato Copyright © 2010 - 2026 [email protected] Direttore responsabile Arrigo d'Armiento [email protected] Registro degli Operatori di Comunicazione n. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: incendio a centro sportivo Valco San Paolo, colonna fumo su piu’ quartieri Articoli correlati Ikea di Afragola, grosso incendio vicino al centro commerciale: enorme colonna di fumo neroIncendio vicino all'Ikea di Afragola, sul posto i vigili del fuoco con diverse squadre. Incendio in un'azienda a Sesto, visibile un'intensa colonna di fumoUn incendio nel vano caldaie di un’azienda della zona industriale di Sesto al Reghena ha richiesto questa mattina l’intervento di più squadre dei... Una raccolta di contenuti su Roma incendio a centro sportivo Valco... Temi più discussi: Emergenza incendio a Valco San Paolo: fiamme e fumo nero tossico a ridosso del Centro Federale (FOTO e VIDEO); Incendio a Roma, in fiamme un capannone in via Mario Ageno. Alta colonna di fumo su due municipi; Incendio a San Paolo: fumo nero e boati vicino al Centro Federale; Roma, incendio a Marconi: fiamme vicino un centro sportivo, colonna di fumo visibile da più quartieri. Roma, incendio a Marconi: fiamme vicino un centro sportivo, colonna di fumo visibile da più quartieriUn incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, sabato 28 marzo, in prossimità dell'Università Roma 3, nella zona Marconi, VIII Municipio. A segnalarlo, il ... ilmessaggero.it Incendio Valco San Paolo, la conta dei danni: fiamme da insediamento abusivo. Denunce inascoltateTestimoni raccontano di almeno due esploni che hanno preceduto il fumo nero che si è alzato dal campo nomadi di via Mario Ageno ... romatoday.it Incendio Valco San Paolo, la conta dei danni: fiamme da insediamento abusivo. "Denunce inascoltate" ift.tt/4swKu38 x.com Un libro al mese. Presentazioni di libri con gli autori – “L'Italia vista dalla Cina” di Federico Masini 26 marzo 2026 Ore 16:00 Aula C (Via del Valco di San Paolo, 19) @lingue_controventoroma3 @lingueroma3.s3 @lettereedamsromatre.rds @lingue_pr - facebook.com facebook