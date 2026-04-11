Vasto incendio vicino al San Raffaele | a fuoco la ricicleria di via Olgettina Alta colonna di fumo su Milano – Video

Nel primo pomeriggio, un incendio si è sviluppato vicino all’ospedale San Raffaele di Milano, interessando la ricicleria di via Olgettina. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme. Una colonna di fumo nero si è alzata nel cielo della città, visibile anche a distanza. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incendio o eventuali feriti.

Un grosso incendio è divampato nel primo pomeriggio non lontano dall’ospedale San Raffaele di Milano. Un’alta colonna di fumo si è levata dal capannone dove è scoppiato il rogo: si tratta di una struttura dell’Amsa in via Olgettina. Il fumo è stato visibile da diverse zone della città: sul posto i vicini del fuoco insieme a soccorritori del 118, polizia di stato e polizia locale. Pietro Calogero, il ‘teorema’ e gli anni di piombo. Certe polemiche resistono ancora oggi Pierina Paganelli, mi chiedo: per quale motivo la nuora ha scritto un biglietto al giudice? Frana in Molise: una donna segue il navigatore e rimane bloccata in campagna. Salvata dalla Protezione Civile Giallo sul passaggio di navi della Marina Usa dallo stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vasto incendio vicino al San Raffaele: a fuoco la ricicleria di via Olgettina. Alta colonna di fumo su Milano – Video Incendio al deposito Amsa in via Olgettina: alta colonna di fumo a MilanoMilano, 11 aprile 2026 – Incendio oggi, sabato 11 aprile a Milano, in via Olgettina, in zona Lambrate. Leggi anche: Incendio a Fuorigrotta, vasto rogo vicino al mercato: colonna di fumo nero sul quartiere