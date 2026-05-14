Terni Stefano Bufi presenta il romanzo sul dilemma della guerra

A Terni, lo scrittore ha presentato il suo nuovo romanzo che affronta il tema del conflitto nel Donbass. La narrazione si concentra sulla decisione di un pilota svedese di lasciare la propria sicurezza per unirsi ai combattimenti in Ucraina. La famiglia del protagonista reagisce alla sua scelta con preoccupazione e sorpresa, senza esprimere opinioni ufficiali. L'autore ha illustrato i punti principali della trama, concentrandosi sui motivi che portano il personaggio a scegliere il fronte di guerra.

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? Punti chiave Perché un pilota svedese decide di abbandonare la sicurezza per il Donbass?. Come reagisce la famiglia di Edvard alla sua scelta di volontario?. Cosa spinge un tecnico amministrativo ternano a scrivere di guerra?. Quanto può pesare la coscienza individuale sulle decisioni dei conflitti globali?.? In Breve Evento venerdì 15 maggio ore 17 presso la biblioteca CLT di Terni. Anna Rita Manuali dialogherà con l'autore durante l'incontro alla biblioteca. Autore nato a Narni con precedente esperienza professionale presso il Comune di Terni. Protagonista Edvard si sposta tra Uppsala, Sorrento e il fronte del Donbass. Venerdì 15 maggio alle ore 17, la biblioteca CLT di Terni ospiterà la presentazione del romanzo Se non io chi, scritto dall’autore Stefano Bufi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni, Stefano Bufi presenta il romanzo sul dilemma della guerra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fratelli, guerra e memoria: Matteo Cavezzali presenta il suo romanzo "I fratelli Meraviglia"Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Sabato 7... Allo stand Florio si presenta il nuovo romanzo della scrittrice siciliana Giusi RussoDopo il successo a Casa Sanremo Writers 2026, il nuovo romanzo di Giusi Russo, Come un taglio nel vetro, sarà ora presentato per la prima volta a...