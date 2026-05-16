Terni il romanzo di Stefano Bufi alla biblioteca del Clt | Una presentazione molto partecipata con persone estremamente attente
A Terni, presso la biblioteca del Circolo Lavoratori, si è svolta la presentazione del libro ‘Se non io chi’, scritto da Stefano Bufi. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi ascoltatori, che si sono dimostrati molto interessati e attenti durante l’incontro. La sala ha accolto un pubblico vario, con persone che hanno seguito con attenzione la discussione sul romanzo. L’atmosfera è risultata coinvolgente, con un’ampia presenza di lettori e appassionati di letteratura.
La biblioteca del Circolo Lavoratori Terni ha ospitato la presentazione del libro ‘Se non io chi’ ossia il romanzo di Stefano Bufi. Un evento inserito nella rassegna culturale ‘L’Angolo dell’Autore’ e promosso dal Comitato di Terni della Società Dante Alighieri. La presentazione ha registrato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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