Terni il romanzo di Stefano Bufi alla biblioteca del Clt | Una presentazione molto partecipata con persone estremamente attente

A Terni, presso la biblioteca del Circolo Lavoratori, si è svolta la presentazione del libro ‘Se non io chi’, scritto da Stefano Bufi. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi ascoltatori, che si sono dimostrati molto interessati e attenti durante l’incontro. La sala ha accolto un pubblico vario, con persone che hanno seguito con attenzione la discussione sul romanzo. L’atmosfera è risultata coinvolgente, con un’ampia presenza di lettori e appassionati di letteratura.

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