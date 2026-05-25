Collesalvetti | Centri estivi contributi per le famiglie | domande al via dall' 1 giugno

Da livornotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal primo giugno si potranno inviare le richieste per ottenere contributi economici destinati alle famiglie che vogliono iscrivere i figli ai centri estivi. La procedura riguarda un bando specifico aperto a chi desidera ricevere supporto finanziario per le spese di partecipazione dei bambini alle attività estive. Le domande devono essere presentate entro i termini stabiliti dal bando.

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A partire dall'1 giugno sarà possibile presentare domanda per il bando relativo all'assegnazione di contributi economici a sostegno delle famiglie per la frequenza dei centri estivi. L'agevolazione, come sottolineato dal Comune di Collesalvetti, è rivolta ai genitori (o a chi esercita la potestà. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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