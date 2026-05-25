Collesalvetti | Centri estivi contributi per le famiglie | domande al via dall' 1 giugno

A partire dall'1 giugno sarà possibile presentare domanda per il bando relativo all'assegnazione di contributi economici a sostegno delle famiglie per la frequenza dei centri estivi. L'agevolazione, come sottolineato dal Comune di Collesalvetti, è rivolta ai genitori (o a chi esercita la potestà. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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