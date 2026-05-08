Centri estivi 2026 Comune e Regione rinnovano i contributi per le famiglie cesenati
Nel 2026, il Comune e la Regione Emilia-Romagna hanno confermato i contributi destinati ai centri estivi, destinati alle famiglie cesenati. La misura mira a sostenere economicamente le famiglie che vogliono iscrivere i propri figli ai centri estivi, e fa parte di un progetto più ampio approvato dalla Regione per contrastare le povertà educative e favorire la conciliazione tra vita familiare e lavoro, con un focus sui giovani.
Un aiuto concreto alle famiglie, ma anche un investimento educativo e sociale sui più giovani. È questo il cuore del ‘Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi’, approvato dalla Regione Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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