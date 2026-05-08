Centri estivi 2026 Comune e Regione rinnovano i contributi per le famiglie cesenati

Nel 2026, il Comune e la Regione Emilia-Romagna hanno confermato i contributi destinati ai centri estivi, destinati alle famiglie cesenati. La misura mira a sostenere economicamente le famiglie che vogliono iscrivere i propri figli ai centri estivi, e fa parte di un progetto più ampio approvato dalla Regione per contrastare le povertà educative e favorire la conciliazione tra vita familiare e lavoro, con un focus sui giovani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un aiuto concreto alle famiglie, ma anche un investimento educativo e sociale sui più giovani. È questo il cuore del ‘Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi’, approvato dalla Regione Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Centri estivi e disabilità, arrivano i contributi per le famiglie: fino a 4mila euro a bambinoIl Comune di Coriano rinnova anche per l’estate 2026 il proprio impegno a sostegno delle famiglie con figli con disabilità, prevedendo un contributo... Rieti, bando per i centri estivi 2026: via libera per le famiglie? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione dei tempi lavorativi per i genitori rietini? Chi sono gli operatori che devono rispondere al bando per... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Centri estivi comunali 2026; Centri Estivi Comunali 2026: al via le iscrizioni per sostenere famiglie e bambini durante l’estate; Centri estivi 2026: avviso per i soggetti gestori; Al via dal 4 maggio le iscrizioni ai centri estivi VerdeAzzurro 2026 / Comunicati / Novità / Homepage. Centri estivi 2026, sull’Albo Pretorio online del Comune di Rieti l’avviso pubblicoIl Settore II Servizi al cittadino ha pubblicato sull’Albo Pretorio sezione Determine l’Avviso pubblico per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento dei centri diurni estivi ... rietinvetrina.it Imperia, centri estivi 2026: in arrivo bonus per le famiglieApprovato dalla giunta di Imperia il piano per i centri estivi 2026. Obiettivo: sostenere le famiglie, favorire la socializzazione dei più giovani e ottimizzare l’uso del patrimonio scolastico cittadi ... rivieratime.news Pubblico, privato o parrocchia. Il rebus dei centri estivi tra costi, contributi e click day x.com Mancano pochi giorni per aderire all’avviso dedicato ai Centri Estivi 2026! Il Comune di Latina ricorda che è aperta la procedura per l’accreditamento dei soggetti organizzatori e gestori dei centri estivi per minori – Estate 2026. Un’opportunità rivolt - facebook.com facebook