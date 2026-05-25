Lo scorso 22 maggio, i Carabinieri di Colleferro hanno sospeso un’attività di ristorazione dopo aver riscontrato furto di energia elettrica, presenza di lavoratori in nero e gravi carenze igienico-sanitarie. Durante il blitz sono stati effettuati sequestri e sono state elevate maxi sanzioni. L’intervento si è inserito in un più ampio piano di controlli nel territorio volto a verificare il rispetto delle norme di legge e di sicurezza.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Lo scorso Venerdì 22 Maggio è stato caratterizzato da un’intensa attività di controllo del territorio da parte dei L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Denunce, sequestri e maxi sanzioni. I Carabinieri sospendono un’attività di ristorazione per furto di energia elettrica, lavoro nero e carenze igienico sanitarie

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