Roma | controlli in centro un arresto e sanzioni per 3.000 euro per carenze igienico-sanitarie

A Roma, nel centro città, sono stati effettuati controlli per verificare le condizioni igienico-sanitarie durante le attività di movida. Durante le operazioni, sono stati arrestati una persona e multate altre tre con sanzioni che complessivamente ammontano a 3.000 euro. Le verifiche hanno coinvolto locali e esercizi commerciali, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative.

Nell'ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al monitoraggio della movida del fine settimana, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla tutela della normativa sanitaria, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro, con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili Santa Maria di Galeria e del Nas di Roma, hanno effettuato verifiche mirate presso diversi esercizi pubblici della Capitale. Arresto di un cittadino del Gambia nel Rione Monti. L'operazione è stata effettuata seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell'ambito del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.