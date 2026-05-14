Alex Belingheri candidato sindaco a Colere | Notevole potenziale di sviluppo

Mancano pochi giorni alle elezioni comunali a Colere, con le votazioni programmate per il 24 e 25 maggio. Tra i candidati in corsa figura un imprenditore locale che ha espresso ottimismo riguardo alle possibilità di sviluppo del territorio. La campagna elettorale si sta intensificando, con i candidati che presentano le proprie proposte e linee guida per il futuro dell’amministrazione comunale.

Mancano ormai pochi giorni alle elezioni amministrative a Colere. Alle comunali del 24 e 25 maggio sono due le liste in campo: da una parte “Colore Montagna Viva”, che punta sul candidato sindaco Alex Belingheri e dall’altra “A Cuore Colore”, guidata dal candidato sindaco Gabriele Bettineschi, l’attuale primo cittadino. INTERVISTA AL CANDIDATO SINDACO ALEX BELINGHERI – “COLERE MONTAGNA VIVA”. Perché ha deciso di candidarsi? Ho deciso di candidarmi per un forte senso civico e per il grande affetto che nutro verso Colere. Ritengo che Colere abbia un potenziale di sviluppo turistico, economico e sociale notevole vista l’indole e la disponibilità dei coleresi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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