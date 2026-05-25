Coca dall’Albania al Salento chiuse le indagini | i ruoli dei leccesi e il controllo della base locale
Le indagini condotte dalla Direzione distrettuale antimafia di Brescia si sono concluse e riguardano un’organizzazione transnazionale coinvolta nel traffico di droga. La procura ha individuato ruoli specifici tra i membri dell’organizzazione, tra cui alcuni residenti nel Salento. La vicenda riguarda l’importazione di cocaina dall’Albania e il suo successivo smistamento nella regione. Sono stati chiusi i fascicoli e avviate le eventuali procedure giudiziarie.
LECCE – Si sono concluse le indagini preliminari condotte dalla Direzione distrettuale antimafia di Brescia su una presunta organizzazione transnazionale dedita al traffico di sostanze stupefacenti. L’inchiesta, coordinata dalla sostituta procuratrice Roberta Panico, delinea una fitta rete tra. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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