Coca dall’Albania al Salento chiuse le indagini | i ruoli dei leccesi e il controllo della base locale

Notizia in breve

Le indagini condotte dalla Direzione distrettuale antimafia di Brescia si sono concluse e riguardano un’organizzazione transnazionale coinvolta nel traffico di droga. La procura ha individuato ruoli specifici tra i membri dell’organizzazione, tra cui alcuni residenti nel Salento. La vicenda riguarda l’importazione di cocaina dall’Albania e il suo successivo smistamento nella regione. Sono stati chiusi i fascicoli e avviate le eventuali procedure giudiziarie.