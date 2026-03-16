Nelle campagne intorno a Lecce e nel Salento sono stati scoperti circa sessanta antichi palmenti, strutture utilizzate per la produzione di vino. Le scoperte sono state fatte nelle doline carsiche leccesi, zone caratterizzate da formazioni geologiche particolari. Questa scoperta riguarda resti archeologici risalenti a un periodo in cui la regione era nota per la produzione vinicola.

Un tempo Lecce era terra di vigne: è l’eccezionale scoperta di questi giorni. Nelle campagne a ridosso della città e nel Salento sono stati rinvenuti circa sessanta antichi palmenti, realizzati nelle doline carsiche e scolpiti nella pietra leccese. I ritrovamenti sono la dimostrazione che già nell’antichità in queste terre si produceva vino e soprattutto testimonia l'adattamento dell'uomo a una terra carsica. La campagna salentina è sempre più ricercata e diventata terra di ospitalità di principi e regine. Un luogo magico, ma per molti ancora sconosciuto ed inesplorato. Si sa, la bellezza è negli occhi di chi guarda e per vedere meraviglie bisogna predisporsi nell’animo di saperle soprattutto riconoscere e poi apprezzare. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Archeologia del vino in Salento: scoperti antichi palmenti nelle doline carsiche leccesi. La scoperta

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