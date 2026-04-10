Caso Equalize chiuse le indagini su 81 persone | da Pazzali al generale della Finanza i collegamenti bergamaschi

Le indagini sulla società milanese Equalize si sono concluse, coinvolgendo 81 persone. Tra queste figure ci sono anche alcuni individui con legami a Bergamo, tra cui un ex dirigente e un ufficiale della Guardia di Finanza. La procura ha raccolto vari elementi che collegano i soggetti a questa maxi inchiesta, senza ancora chiarire tutte le dinamiche. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di controlli e accertamenti giudiziari.

Ci sono anche diversi nomi legati a Bergamo nella maxi inchiesta sulla società milanese Equalize della Procura di Milano, che nelle scorse ore ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini e deposito degli atti a 81 persone, accusate a vario titolo di aver dato mandato all’agenzia investigativa di reperire informazioni e segreti tramite l’accesso abusivo a sistemi informatici e banche dati istituzionali di forze dell’ordine, istituti di credito, fisco e Inps. Chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali, ex presidente di Fondazione Fiera Milano ed ex titolare di Equalize, già presidente del Comitato Bergamo-Brescia capitale della... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Caso #Equalize, la procura di Milano chiede il rinvio a giudizio di #Pazzali e chiude le indagini a carico di 81 persone x.com