Coca dall' Albania al Salento | a processo il figlio di uno storico boss Scu

Vincenzo Bruno, 45 anni, è stato rinviato a giudizio dopo l’arresto nel novembre 2025 nel porto di Brindisi. L’uomo, originario di Torre, è coinvolto in un’indagine sulla spedizione di coca dall’Albania al Salento. L’arresto è stato eseguito dallo Scico della guardia di finanza. Bruno è il figlio di uno storico boss. Il processo si terrà nelle prossime settimane.

Il 45enne torrese Vincenzo Bruno, che era stato arrestato nel novembre 2025 dallo Scico della guardia di finanza nel porto di Brindisi, andrà a processo. L'uomo, nato a Mesagne e residente a Lecce (e che ha nel frattempo lasciato il carcere per i domiciliari), era stato coinvolto in un'inchiesta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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