A Bologna sono state emesse 13 condanne nel procedimento Ten, che coinvolge un'organizzazione mafiosa con legami nella provincia di Reggio Emilia. Il processo ha riguardato il clan Arabia, un gruppo storico alleato di un noto boss di Cutro. Le sentenze si riferiscono a varie imputazioni legate alle attività dell’organizzazione, che operava nel territorio emiliano. La vicenda evidenzia come la presenza di gruppi criminali di origine calabrese si sia radicata anche in questa regione.

Arrivano a Bologna le prime 13 condanne al processo Ten, che porta a giudizio l’ennesima organizzazione mafiosa con radici nella provincia di Reggio Emilia. Si chiama Ten perché l’operazione coordinata dalla Procura antimafia di Bologna si è conclusa con gli arresti nel 2025, a dieci anni dall’inizio del maxi processo Aemilia che metteva sotto accusa la cosca di ‘ndrangheta Sarcone-Grande Aracri operante nel nord Italia. In questo nuovo processo sono alla sbarra alcuni membri della famiglia Arabia, storici alleati del boss di Cutro Antonio Dragone, ucciso nel 2004 dagli uomini di Nicolino Grande Aracri al termine di una lunga e sanguinosa guerra di mafia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ‘Ndrangheta in Emilia: 13 condanne nel processo Ten contro il clan Arabia, storico alleato del boss di Cutro

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La Ndrangheta intercettò il carico sbagliato — senza aspettarsi quella conseguenza.

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