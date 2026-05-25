Cobolli-Pellegrino | orario precedenti e dove vederla in tv
Oggi, 25 maggio, si disputa il primo turno dello Slam di Parigi al Roland Garros 2026. In campo, Flavio Cobolli affronta Andrea Pellegrino. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming.
(Adnkronos) – Derby azzurro al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 25 maggio, Flavio Cobolli sfida Andrea Pellegrino – in diretta tv e streaming – nel primo turno dello Slam di Parigi. Il tennista romano arriva dall'eliminazione al terzo turno degli Internazionali d'Italia, dove si è arreso all'argentino Tirante, mentre Pellegrino si è spinto fino agli. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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