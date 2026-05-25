Cobolli-Pellegrino | orario precedenti e dove vederla in tv

Da webmagazine24.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, 25 maggio, si disputa il primo turno dello Slam di Parigi al Roland Garros 2026. In campo, Flavio Cobolli affronta Andrea Pellegrino. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming.

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(Adnkronos) – Derby azzurro al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 25 maggio, Flavio Cobolli sfida Andrea Pellegrino – in diretta tv e streaming – nel primo turno dello Slam di Parigi. Il tennista romano arriva dall'eliminazione al terzo turno degli Internazionali d'Italia, dove si è arreso all'argentino Tirante, mentre Pellegrino si è spinto fino agli. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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