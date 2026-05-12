Sinner-Pellegrino | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi, martedì 12 maggio, si disputa uno degli incontri degli ottavi agli Internazionali d'Italia 2026, con Jannik Sinner che affronta Andrea Pellegrino nel torneo di Roma. L'incontro si può seguire in diretta tv e streaming. Sinner cerca di conquistare un posto tra i quarti di finale, mentre Pellegrino cerca di superare il suo avversario in questa sfida tutta italiana.

(Adnkronos) – Jannik Sinner a caccia dei quarti agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista azzurro sfida Andrea Pellegrino – in diretta tv e streaming – nel derby italiano degli ottavi del Masters 1000 di Roma. Sinner arriva al match dopo aver eliminato, dopo il bye del primo turno, Ofner al secondo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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