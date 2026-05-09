Cobolli-Atmane | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi, sabato 9 maggio, il tennista italiano debutta agli Internazionali d’Italia 2026, affrontando il francese Terence Atmane nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. L’incontro si svolge in diretta tv e streaming, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire il match in tempo reale. Cobolli-Atmane è uno dei confronti in programma in questa giornata del torneo, che si svolge nel capoluogo italiano.

(Adnkronos) – Flavio Cobolli esordisce agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 9 maggio, il tennista azzurro sfida il francese Terence Atmane – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Cobolli arriva al match, dopo aver ottenuto un bye al primo turno, dopo la sconfitta nei quarti di finale. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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