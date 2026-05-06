Il Building Information Modeling (BIM), la tecnologia che ha rivoluzionato l’edilizia in Italia, è passato da essere una risorsa per la pianificazione e la qualificazione a rappresentare un costo aggiuntivo e un obbligo burocratico. Questa evoluzione ha portato a cambiamenti nelle procedure di progettazione e realizzazione degli edifici, coinvolgendo professionisti e imprese del settore. La sua introduzione ha comportato nuove sfide e adempimenti nel settore dell’edilizia italiana.

“Da opportunità di pianificazione e qualificazione il BIM è diventato un costo e un adempimento burocratico”. Riccardo Erbi è il consigliere delegato di La Cascina Costruzioni, impresa leader che opera su tutto il territorio nazionale con oltre 220 tra manager e maestranze, 87 milioni di fatturato e 130 milioni di portafoglio clienti, all'interno del Consorzio La Cascina (oltre 600 milioni di fatturato e più di 16mila operatori). Con lui parliamo di BIM (Building Information Modeling) e della trasformazione digitale del settore delle costruzioni in Italia. Con il BIM si è passati dalle due dimensioni (le “tavole” dei progetti) a sistemi che integrano modelli 3D, tempo, costi, gestione della manutenzione, sostenibilità, tutto condiviso tra progettisti, impresa, direzione lavori, stazione appaltante, facility manager.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - BIM, cioè la trasformazione digitale dell'edilizia in Italia

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