Clusone conferma Massimo Morstabilini come sindaco, che rimarrà in carica fino al 2031. La sua rielezione arriva dopo una vittoria netta, che segue un primo mandato di sei anni. Le previsioni indicavano una competizione molto combattuta, ma alla fine il risultato è stato schiacciante. La città ha scelto ancora una volta di affidarsi alla sua leadership, dimostrando fiducia nel suo operato.

Clusone. Sei anni fa arrivò una vittoria chiara, inaspettata nelle proporzioni e mai in discussione. Anche questa volta le previsioni lasciavano immaginare una sfida sul filo dei voti, ma l’esito non è cambiato: Massimo Morstabilini è stato riconfermato nettamente sindaco di Clusone fino al 2031. Alla guida della lista “Clusone al Massimo”, il primo cittadino proseguirà il percorso amministrativo iniziato nel 2020 nella città baradella. Distaccato di poco più di mille voti il candidato del centrodestra unito, Giuseppe Balduzzi, scelto da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia per tentare di riconquistare il principale centro dell’Alta Val Seriana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Clusone sceglie ancora Morstabilini: Passione e cuore, la città meritava un bis

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