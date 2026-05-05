Clusone faccia a faccia tra Balduzzi e Morstabilini | il dibattito

A Clusone si è svolto un confronto tra i candidati Balduzzi e Morstabilini, incentrato sulla gestione delle opere pubbliche e sul futuro del commercio locale. Durante l'incontro sono state affrontate diverse questioni relative alle iniziative per migliorare la città e le strategie per sostenere le attività commerciali. La discussione ha coinvolto direttamente i candidati, con confronti sui progetti e le proposte di ciascuno.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il dibattito la gestione delle opere pubbliche a Clusone?. Chi dei due candidati garantirà il rilancio del commercio locale?. Quali strategie proporrà Morstabilini per completare i progetti già avviati?. Come cambierà il turismo con la visione di Giuseppe Balduzzi?.? In Breve Debattito al teatro Mons. Tomasini con diretta streaming su Facebook e YouTube di Araberara.. Lista ClusoneSì presenta dodici consiglieri tra cui Ivano Gazzaniga e Alessia Percassi.. Morstabilini punta sulla continuità con cinque consiglieri uscenti e sette nuovi ingressi.. Elezioni amministrative previste per le giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Clusone, faccia a faccia tra Balduzzi e Morstabilini: il dibattito Notizie correlate Leggi anche: Roma, l’ultima trincea: il faccia a faccia tra Ranieri e Gasperini Schlein e Cottarelli: il faccia a faccia tra politica e conti pubblici? Cosa sapere Elly Schlein e Carlo Cottarelli si confrontano a Piazzapulita su La7 il 24 aprile.