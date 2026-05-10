Massimo Morstabilini si ricandida sindaco a Clusone | I giovani priorità assoluta

A Clusone si avvicinano le elezioni comunali con due liste candidate alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Tra i candidati c'è anche il sindaco uscente, che ha annunciato la propria ricandidatura e ha dichiarato che tra le priorità ci sono i giovani. La campagna elettorale si sta sviluppando con incontri e comizi in vista del voto.

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Sono due le liste in campo a Clusone per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Da una parte c’è la lista “Clusone al Massimo”, che punta sull’attuale primo cittadino Massimo Morstabilini come candidato sindaco, mentre dall’altra la lista “Clusone Sì”, con candidato sindaco Giuseppe Balduzzi. CLUSONE. Coordinate 45°53?21.12?N 9°56?53.88?E Altitudine 648 m s.l.m. Superficie 26,19 km² Abitanti 8 594 (31-1-2026) Densità 328,14 ab.km² INTERVISTA AL CANDIDATO SINDACO MASSIMO MORSTABILINI. Perché ha deciso di candidarsi? La mia candidatura nasce da un profondo amore per la nostra Città e dal desiderio di continuare a dedicarmi alla nostra Comunità.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Clusone, faccia a faccia tra Balduzzi e Morstabilini: il dibattito? Cosa scoprirai Come influenzerà il dibattito la gestione delle opere pubbliche a Clusone? Chi dei due candidati garantirà il rilancio del commercio... L’ex sindaco Berdini si ricandidaAttraverso una lettera inviata ai cittadini di Pedaso, l’ex sindaco Vincenzo Berdini annuncia la propria ricandidatura alle elezioni di maggio.