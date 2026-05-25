Club da resettare Solo Conte ci salva | disastro Milan le reazioni social VOTA Di chi sono le colpe

Il Milan ha subito una pesante sconfitta e sui social sono scoppiate le reazioni dei tifosi. Tra commenti critici, molti si sono concentrati su alcune decisioni tecniche e sui giocatori, come Maignan e Jashari. Alcuni utenti hanno suggerito di resettare il club, altri hanno commentato che solo l’intervento di un allenatore potrebbe risollevare la squadra. Le discussioni sono divise tra accuse e proposte.

In casa Milan l’argomento che spopola di più nelle ultime ore è legato all’allenatore. La parola “Allegri” è stata tra le più ricercate e commentate su X, specie subito dopo la sconfitta di ieri sera contro il Cagliari, che ha sancito l’esclusione dalla prossima Champions League. Max non è considerato il vero capro espiatorio del fallimento del Milan, come spiegato anche nel comunicato della Curva, che ha in parte “assolto” anche Igli Tare dall’elenco dei principali responsabili. Allegri, però, resta uno degli imputati principali e diversi utenti su X non hanno risparmiato critiche: “Ci vuole testa e tattica, ti pagano 8 milioni l'anno” oppure “Se avesse amore si ritirerebbe invece di continuare a fregare soldi”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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