In un’intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', Serginho, ex difensore del Milan, ha parlato del cambio di modulo mostrato nella partita contro l'Udinese. Ha affermato che passare da un sistema tattico all’altro non è semplice, ma ha precisato che le responsabilità non ricadono esclusivamente sulla difesa. Le sue parole offrono una lettura del momento vissuto dalla squadra e delle difficoltà legate alle variazioni tattiche.

Durante l'ultimo turno di Serie A, il Milan è sceso in campo con l'Udinese con il 4-3-3 per la prima volta in stagione. L'esperimento, però, non ha portato i risultati sperati visto che il Diavolo ha perso 0-3 giocando una delle peggiori partite stagionali. A commentare il cambio modulo visto nel weekend anche l'ex Milan Serginho, intervistato in esclusiva da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, di seguito, il suo pensiero sul tema caldo degli ultimi giorni. Sul Milan che al 'Bentegodi' tornerà in campo con il 3-5-2: «Con l’Udinese, come ha sottolineato Allegri, è mancato ordine tattico. Il Milan è partito a inizio stagione con il 3-5-2 e ha cambiato sistema di gioco nel corso di qualche gara e sabato per la prima volta dall’inizio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senti Serginho: “Alternare moduli non è facile, ma non le colpe non sono solo della difesa”

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