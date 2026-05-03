Festa Inter le reazioni Il club festeggia sui social | Siamo campioni d' Italia La gioia dei vip da Amadeus a Ligabue

Dopo la vittoria sul Parma a San Siro, il club nerazzurro ha condiviso sui social un messaggio che celebra la conquista dello scudetto, scrivendo “Siamo Campioooooni d'Italia”. La notizia ha suscitato reazioni anche tra personaggi noti dello spettacolo e dello sport, tra cui il presentatore e un musicista, che hanno espresso la loro gioia attraverso i rispettivi canali. La vittoria ha generato entusiasmo tra i tifosi e i follower online.

Milano, 3 maggio 2026 – "Siamo Campioooooni d'Italia": è il messaggio pubblicato su X con cui il club nerazzurro celebra la conquista dello scudetto dopo la vittoria sul Parma a San Siro. Poco dopo è arrivato anche il tweet con lo scudetto numero 21 al vertice l'allenatore Chivu e subito sotto Lautaro e Dimarco, grandi protagonisti della squadra nerazzurra. "Vincere è scegliere di rialzarsi”. "Per noi la vittoria non è solo arrivare primi, ma è in tutto ciò che fai prima di quel momento. Vincere è scegliere di rialzarsi anche quando ci sentiamo persi ": è parte del testo del video emozionale pubblicato dall'Inter per celebrare la vittoria dello scudetto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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