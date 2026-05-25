Una truffa da oltre 13.000 euro ai danni di un'anziana a Padova è stata fermata grazie all'intervento di una dipendente di una banca e della Polizia. La vittima aveva effettuato un bonifico di circa 13 euro, invece dei 13.200 euro richiesti dai truffatori. La banca ha riconosciuto l'errore e ha bloccato il trasferimento, mentre le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

È stata sventata una truffa da 13.200 euro ai danni di una signora di 87 anni grazie all’intervento tempestivo di una dipendente di banca e degli agenti della Polizia di Stato. L’episodio si è verificato nella mattinata di venerdì 22 maggio a Padova, dove la prontezza dell’operatrice di sportello dell’Intesa Sanpaolo ha permesso di bloccare il tentativo di raggiro e di evitare che la vittima perdesse i propri risparmi. L’intervento decisivo dell’operatrice di banca Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando una signora anziana si è presentata presso una filiale della Banca Intesa Sanpaolo, chiedendo di effettuare un bonifico istantaneo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cliente ingannata a fin di bene in banca a Padova, truffa sventata con un bonifico di 13 euro e non di 13mila

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Truffa sventata alla Banca di Imola . Bloccato bonifico da 98mila euro . Cliente salvata grazie al personaleUna truffa è stata fermata alla Banca di Imola, dove il personale ha bloccato un bonifico di 98 mila euro richiesto con urgenza da un cliente.

Si presenta alla banca per pagare un bonifico, ma il personale si insospettisce: sventata truffa da 18mila euroUn tentativo di truffa da 18 mila euro è stato fermato presso una filiale bancaria della provincia di Ravenna.