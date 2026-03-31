Si presenta alla banca per pagare un bonifico ma il personale si insospettisce | sventata truffa da 18mila euro

Un tentativo di truffa da 18 mila euro è stato fermato presso una filiale bancaria della provincia di Ravenna. La direttrice e il personale hanno riconosciuto i segnali sospetti mentre un cliente cercava di effettuare un bonifico, impedendo che la somma venisse trasferita. L’episodio si è verificato a Russi e ha evitato che la truffa andasse a buon fine.

La prontezza di direttrice e cassiera della filiale hanno consentito di evitare la truffa ai danni di un cliente della banca Una truffa da 18 mila euro è stata sventata grazie alla prontezza ed alla preparazione della direttrice e del personale della filiale di Russi della Cassa di Ravenna. Un cliente infatti si è presentato agli sportelli per richiedere di poter eseguire un bonifico immediato da 18 mila euro, spiegando che si trattava del pagamento di lavori edilizi. Ma subito ci si è accorti che qualcosa non tornava. Il personale della Cassa di Ravenna da tempo sta seguendo corsi sempre più approfonditi per riconoscere i tentativi di... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Si presenta alla banca per pagare un bonifico, ma il personale si insospettisce: sventata truffa da 18mila euro Articoli correlati Truffa sventata alla Banca di Imola . Bloccato bonifico da 98mila euro . Cliente salvata grazie al personaleUn bonifico da quasi centomila euro chiesto con urgenza allo sportello, destinato a un presunto avvocato per il pagamento di spese legali. Bonifico da 48mila euro bloccato in tempo: truffa a un’anziana sventata per un soffioSolarolo (Ravenna), 9 marzo 2026 – Tentata truffa ai danni di un’anziana: i carabinieri bloccano un bonifico da ben 48mila euro. Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Beni strumentali - Nuova Sabatini; La discrezionalità della banca nella cessione di crediti d’imposta - DB; Pira e il Barolo di Serralunga: una verticale di Marenca alla Banca del Vino; Revolut con la campagna Welcome To My Bank si presenta in UK come banca e sistema lifestyle. Si presenta nello spogliatoio, indica un bimbo e dice: “Sono suo padre, devo portarlo via”. Ma quel piccolo, otto anni, capisce subito che qualcosa non va. Guarda il suo allenatore e scuote la testa: “Non è il mio papà”. È in quel momento che un possibile rapim - facebook.com facebook In arte Dargen D'amico Dargen D'Amico presenta a Say Waaad! il nuovo album "Doppia Mozzarella" che include "AI AI", la canzone presentata a Sanremo. Tutta l'intervista è su Youtube, sito e app di Radio DEEJAY e piattaforme audio (puntata del 27 ma x.com