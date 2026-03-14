truffa sventata alla banca di imola bloccato bonifico da 98mila euro cliente salvata grazie al personale

Una truffa è stata fermata alla Banca di Imola, dove il personale ha bloccato un bonifico di 98 mila euro richiesto con urgenza da un cliente. Il bonifico era destinato a un presunto avvocato per pagare spese legali. La banca ha agito in tempo per salvare il cliente da una possibile perdita finanziaria.

Un bonifico da quasi centomila euro chiesto con urgenza allo sportello, destinato a un presunto avvocato per il pagamento di spese legali. Ma qualcosa non torna: l’importo è insolito, la cliente appare agitata e le spiegazioni sono poco convincenti. È da questi segnali che il personale della filiale della zona industriale della Banca di Imola ha intuito che dietro la richiesta poteva nascondersi un raggiro, riuscendo a bloccare quella che si è rivelata una tentata truffa. La vicenda è avvenuta nei giorni scorsi, poco prima della chiusura di fine mattinata. Una cliente si è presentata allo sportello chiedendo di eseguire con urgenza un bonifico da 98. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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