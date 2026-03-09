Marco Lollobrigida Bach e letture | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia si svolgono diverse iniziative, tra cui un ascolto guidato della “Passione secondo Matteo” di Bach a Mozzo, e un incontro con il vicedirettore di RaiSport a Fara Gera d’Adda. Sono previste anche letture e altre attività culturali che coinvolgono la comunità locale. Gli eventi sono aperti al pubblico e si svolgono in vari luoghi della zona.

L’ascolto guidato della “Passione secondo Matteo” di Bach a Mozzo, l’incontro con il vicedirettore di RaiSport Marco Lollobrigida a Fara Gera d’Adda, letture e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 6 marzo. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Stasera alle 16.45 alla Biblioteca Caversazzi a Bergamo si terrà un nuovo appuntamento con “Ci incontriamo in un libro?”. Letture e narrazioni per bambine e bambini dai 3 agli 8 anni. La partecipazione è libera e gratuita. Attività condotte dal personale delle biblioteche e di “Eda Servizi” in collaborazione con “Il Circolo dei Narratori” di Bergamo. Stasera alle 17 alla Biblioteca civica Tiraboschi a Bergamo si terrà un nuovo appuntamento con “Libropiccino 6-18 mesi”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

