Classifica film al botteghino 4 maggio – 10 maggio

Dal 4 al 10 maggio, nei cinema italiani si sono visti alcuni film dominare il botteghino. La classifica di questa settimana mostra quale pellicola ha raccolto più incassi, seguita da altri titoli che hanno attirato il pubblico nelle sale. I dati si riferiscono alle entrate complessive ottenute nei vari cinema del paese durante questo periodo. Qui di seguito i dettagli con i film più visti in questa finestra temporale.

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Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dal 4 maggio al 10 maggio. 1 Il Diavolo veste Prada 2. Regia: David Frankel Cast: Jenna Bush Hager, John DiGiorgio, Kevin D. Benton, Veronica Otto Genere: Commedia, Drammatico, Stati Uniti 2026, 119 min. 2 Michael. Regia: Antoine Fuqua Cast: Derek Luke, Jordyn Rax, Hank Northrop, Kevin Shinick Genere: Biografico, Stati Uniti 2026, 127 min. 3 Pecore sotto copertura. Regia: Kyle Balda Cast: Hugh Jackman, Raj Ghatak, Joshua Hill, Ben Youcef Genere: Azione, Commedia – Irlanda, Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti 2026, 109 min. 4 Mortal Kombat II. Regia: Simon McQuoid Cast: Joe Taslim, Aristene Kisando, Sharon Brooks, Vanesa Everett Genere: Azione, Avventura – Stati Uniti 2026, 116 min.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Classifica film al botteghino (4 maggio – 10 maggio) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Classifica film al botteghino (27 aprile – 3 maggio)Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dal 27 aprile al 3 maggio. Film in uscita questa settimana al cinema (4 maggio – 10 maggio)Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 4 maggio al 10 maggio. Argomenti più discussi: Box Office week-end del 01/05/2026; Il Diavolo veste Prada 2 ha già vinto: incassi record e sale piene, perché tutti lo stanno vedendo; Il diavolo veste Prada 2 trionfale al botteghino. I film più visti; Il mito di Michael Jackson rivive grazie al film: boom di vendite, record e polemiche. Michael Box Office raggiunge un traguardo quasi inaudito nella settimana 3, conquistando una classifica di tutti i tempi reddit