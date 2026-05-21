Serie A parte il valzer delle panchine | l’addio di Conte accende il domino tra Napoli Milan e Nazionale

Inizia il cambio di allenatori in Serie A, con l’addio di un tecnico molto presente nel panorama calcistico che scatena una serie di trattative tra le squadre di vertice e la nazionale. Le società coinvolte stanno valutando i candidati per sostituire l’ex allenatore, mentre le rispettive scelte potrebbero influenzare gli equilibri della prossima stagione. Le decisioni sono ancora in fase di definizione e coinvolgono diverse opzioni per il futuro tecnico dei club.

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