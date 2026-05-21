Serie A parte il valzer delle panchine | l’addio di Conte accende il domino tra Napoli Milan e Nazionale
Inizia il cambio di allenatori in Serie A, con l’addio di un tecnico molto presente nel panorama calcistico che scatena una serie di trattative tra le squadre di vertice e la nazionale. Le società coinvolte stanno valutando i candidati per sostituire l’ex allenatore, mentre le rispettive scelte potrebbero influenzare gli equilibri della prossima stagione. Le decisioni sono ancora in fase di definizione e coinvolgono diverse opzioni per il futuro tecnico dei club.
Domenica 24 maggio si concluderà il campionato di Serie A 2025-2026 e dal giorno seguente si inizierà a programmare, di fatto, la prossima stagione. Sta per partire un frenetico valzer delle panchine che sarà inaugurato ufficialmente dall'addio di Antonio Conte al Napoli, dopo due stagioni intense coronate dalla vittoria di uno Scudetto e di una Supercoppa Italiana. La partenza di Conte coinvolgerà vari club e, forse, anche la Nazionale Italiana. Il tecnico salentino, infatti, è insieme a Massimiliano Allegri (Milan) e Roberto Mancini (Al-Sadd) uno dei principali candidati a diventare il nuovo Commissario Tecnico dell'Italia. Il Napoli, per rimpiazzare Conte, ha pensato in prima battuta al grande ritorno di Maurizio Sarri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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