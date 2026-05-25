Civo cambia guida | Emilio Guareschi è il nuovo sindaco

Da sondriotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Civo ha scelto il suo nuovo sindaco. Emilio Guareschi, candidato della lista "Tra radici e futuro", ha vinto la sfida elettorale contro il sindaco uscente Barbara Marchetti. Nel comune sulla Costiera dei Cech erano chiamati alle urne 1.274 elettori.Il responso delle urne ha premiato Guareschi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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