Civo cambia guida | Emilio Guareschi è il nuovo sindaco

Civo ha scelto il suo nuovo sindaco. Emilio Guareschi, candidato della lista "Tra radici e futuro", ha vinto la sfida elettorale contro il sindaco uscente Barbara Marchetti. Nel comune sulla Costiera dei Cech erano chiamati alle urne 1.274 elettori.Il responso delle urne ha premiato Guareschi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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