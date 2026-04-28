Omaggio a Guareschi | l’amicizia tra Fernandel e Gino Cervi nel nuovo Mangia come scrivi con Palattella e Avella
Nel mese di maggio, il film “Mangia come scrivi” continua a essere proiettato, mantenendo la sua presenza nelle sale cinematografiche dopo l’anteprima nazionale della biografia della attrice. Il film rende omaggio a Guareschi e ripercorre l’amicizia tra l’attore francese e il suo collega italiano, con una narrazione che coinvolge anche i contributi di Palattella e Avella. La pellicola si inserisce tra le iniziative dedicate alla memoria di figure storiche del cinema e della cultura italiana.
Dopo l’anteprima nazionale della biografia della Lollobrigida “Io, Gina”, Mangia come scrivi resta in zona cinema anche nel suo appuntamento di maggio. Lo fa con un omaggio a Giovannino Guareschi, dedicato ai film, all’amicizia e alla buona tavola che hanno unito due tra gli attori più amati di.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Notizie correlate
“Io, Gina”: a Mangia come scrivi la prima presentazione italiana del libro postumo di Paolo Limiti sulla LolloÈ sostanzialmente un’autobiografia, anche se realizzata sotto forma di intervista.
Il giornalista Paolo Baldini e il maestro pasticciere Alessandro Battistini a Mangia come scriviIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...