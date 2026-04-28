Omaggio a Guareschi | l’amicizia tra Fernandel e Gino Cervi nel nuovo Mangia come scrivi con Palattella e Avella

Nel mese di maggio, il film “Mangia come scrivi” continua a essere proiettato, mantenendo la sua presenza nelle sale cinematografiche dopo l’anteprima nazionale della biografia della attrice. Il film rende omaggio a Guareschi e ripercorre l’amicizia tra l’attore francese e il suo collega italiano, con una narrazione che coinvolge anche i contributi di Palattella e Avella. La pellicola si inserisce tra le iniziative dedicate alla memoria di figure storiche del cinema e della cultura italiana.