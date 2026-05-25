Cividate al Piano è Nicola Moioli il nuovo sindaco | Al via patto educativo e controlli sulle regolarità abitative

Da bergamonews.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nicola Moioli è stato eletto nuovo sindaco di Cividate al Piano con il 63,08% dei voti, superando Mauro Pedone, che ha ottenuto meno del 37%. Moioli ha annunciato l’avvio di un patto educativo e controlli sulle regolarità abitative. Succede all’ex primo cittadino Giovanni Battista Forlani. La vittoria è stata confermata dalle urne, con la lista “Insieme si può” che ha ottenuto la maggioranza.

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Cividate al Piano. È Nicola Moioli il successore dell’ormai ex sindaco  Giovanni Battista Forlani. Il candidato della lista “Insieme si può” ha conquistato il 63,08% dei voti, superando Mauro Pedone, candidato di “ Prima Cividate “, fermo sotto il 37%. Una vittoria netta quella di Moioli, capogruppo di minoranza dal 2020 al 2026, avanti in tutti e quattro i seggi. “Ero un po’ in tensione prima dello spoglio – ammette – È una vittoria che dedico al mio gruppo, che in questi mesi ha lavorato tanto condividendo le linee programmatiche del prossimo mandato amministrativo, e ovviamente a tutti i cividatesi. Sarò il sindaco di tutti”, dice ancora frastornato per la vittoria. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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