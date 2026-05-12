Cividate al Piano | Moioli sfida Pedone con un piano per giovani e anziani

A Cividate al Piano, il sindaco Moioli ha presentato un progetto rivolto a migliorare la vita dei residenti, con particolare attenzione ai giovani e agli anziani. Tra le iniziative previste ci sono interventi per rivitalizzare il commercio locale e creare spazi di aggregazione. La proposta mira a favorire un ambiente più vivace nel borgo, coinvolgendo diverse fasce della popolazione. La discussione sulle misure proposte è attualmente in corso.

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? Punti chiave Come cambierà la vita dei giovani e degli anziani nel borgo?. Quali misure concrete proporrà Moioli per rilanciare il commercio locale?. Chi vincerà la sfida tra il rinnovamento e la continuità politica?. Come influirà il nuovo piano sulla sicurezza e sul decoro urbano?.? In Breve Moioli propone eventi come Notte Bianca e mercatini per sostenere il commercio locale.. Il piano per anziani prevede potenziamento centro sociale e miglioramento marciapiedi e illuminazione.. Proposta per giovani include tornei sportivi e valorizzazione biblioteca e aula studio.. Gestione rifiuti prevede controlli severi e campagne di differenziata nelle scuole locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cividate al Piano: Moioli sfida Pedone con un piano per giovani e anziani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Nicola Moioli candidato sindaco a Cividate al Piano: “Priorità sicurezza, decoro urbano e servizi” Controlli straordinari dei carabinieri a Cividate al PianoCividate al Piano (Bergamo), 17 aprile 2026 – Per una intera giornata i carabinieri hanno presidiato il territorio di Cividate al Piano, nella Bassa.