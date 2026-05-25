Città che respirano | il ruolo delle foreste urbane nella rigenerazione e nella qualità dell’aria
Nel Friuli, si è svolto un incontro dedicato alle foreste urbane e alla loro influenza sulla rigenerazione delle città e sulla qualità dell’aria. Durante l’evento, sono stati presentati dati e studi sulla presenza di alberi nelle aree cittadine, evidenziando il ruolo delle piante nel migliorare l’ambiente urbano. Non sono state annunciate decisioni ufficiali o provvedimenti, ma si è discusso di iniziative e progetti futuri.
Il dibattito sulla transizione ecologica delle nostre città si arricchisce di un nuovo, fondamentale appuntamento nel territorio friulano. Il prossimo mercoledì 27 maggio 2026, la città di Pordenone ospiterà il convegno dal titolo "Città che respirano: il ruolo delle foreste urbane nella. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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Mercoledì 27 maggio, nella nostra sede di Via Prasecco è in programma Città che respirano: il ruolo delle foreste urbane nella rigenerazione e nella qualità dell’aria. L’incontro vedrà il contributo di tre esperti del settore, che hanno approfondito il tema delle i facebook
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