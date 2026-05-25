Città che respirano | il ruolo delle foreste urbane nella rigenerazione e nella qualità dell’aria

Notizia in breve

Nel Friuli, si è svolto un incontro dedicato alle foreste urbane e alla loro influenza sulla rigenerazione delle città e sulla qualità dell’aria. Durante l’evento, sono stati presentati dati e studi sulla presenza di alberi nelle aree cittadine, evidenziando il ruolo delle piante nel migliorare l’ambiente urbano. Non sono state annunciate decisioni ufficiali o provvedimenti, ma si è discusso di iniziative e progetti futuri.