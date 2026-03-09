Ancona nella top 5 d' Italia per la qualità dell' aria Berardinelli | Meta ideale per chi cerca benessere autentico

Ancona si posiziona tra le prime cinque città italiane per la qualità dell'aria secondo l'ultimo Indice del clima pubblicato dal Sole 24 Ore. La città è stata valutata come una meta ideale per chi cerca un benessere autentico, grazie alle condizioni meteorologiche favorevoli riscontrate nelle rilevazioni recenti. La notizia arriva in un momento in cui l'attenzione sulla salute ambientale è molto alta.

Nel 2025 Ancona occupava la sesta posizione, mentre nella graduatoria aggiornata la città guadagna due posizioni, consolidando la presenza tra le realtà italiane con il clima più equilibrato e vivibile

Piante nelle scuole per migliorare qualità dell'aria e benessere degli studenti

Qualità dell'aria – VareseNews utilizza l'intelligenza artificiale per monitorare la qualità dell'aria

