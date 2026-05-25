Città Bella niente ballottaggio | Fasano in volata onore delle armi per Piteo e Coronese

A Gallipoli, i risultati delle elezioni sono quasi definiti da metà pomeriggio, anche se i dati ufficiali arrivano con ritardo. Fasano sembra aver ottenuto la maggioranza dei voti, escludendo così un ballottaggio. Piteo e Coronese sono stati comunque protagonisti di una corsa molto combattuta, ottenendo risultati che li collocano tra i principali sfidanti. La situazione rimane comunque in attesa di conferma ufficiale, con le schede ancora da scrutinare completamente.

GALLIPOLI - I dati ufficiali tardano ad arrivare, ma l’orientamento dello spoglio delle urne è pressoché definito già da metà pomeriggio. Confermando in parte anche le previsioni della vigilia: non ci sarà ballottaggio in terra gallipolina.Vola la coalizione unita e trasversale guidata dal già. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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