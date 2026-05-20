Parchi erbacce e decoro urbano | l’impegno green dei candidati Coronese Fasano e Piteo

Nelle recenti campagne elettorali, i candidati del territorio hanno dedicato attenzione ai temi ambientali e alla cura degli spazi pubblici. Nei loro programmi, sono stati inseriti impegni riguardanti parchi, erbacce e decoro urbano, con alcune dichiarazioni anche pronunciate durante gli incontri pubblici e i comizi. Questi argomenti sono stati affrontati pubblicamente dai candidati durante gli eventi di campagna, evidenziando l’interesse verso le questioni legate all’ambiente e alla riqualificazione degli spazi cittadini.

GALLIPOLI – Lo hanno scritto nei loro programmi e anche declinato, e talvolta urlato, dai palchi in piazza e nei comizi rionali. La città bella ha bisogno di maggiore cura e attenzione soprattutto in materia di pulizia, decoro urbano e cura del verde pubblico e della manutenzione dei parchi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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