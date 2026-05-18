Piano traffico viabilità e parcheggi | Piteo Fasano e Coronese indicano la strada giusta

Le proposte di Piteo, Fasano e Coronese in tema di traffico, viabilità e parcheggi sono state presentate in vista delle prossime scadenze amministrative a Gallipoli. I tre candidati hanno indicato le strategie per migliorare la circolazione cittadina e la gestione dei posteggi, con un occhio specifico alle esigenze di residenti e visitatori. Le loro proposte si concentrano sulla pianificazione futura, con interventi che riguardano direttamente la mobilità urbana e le aree di sosta.

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