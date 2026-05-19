Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi, dopo aver partecipato a Uomini e Donne, continuano a condividere momenti sui social network. Nonostante non abbiano rivelato pubblicamente dettagli della loro relazione, sui profili online si possono notare fotografie e messaggi che suggeriscono un legame stretto. Nei loro post si vedono spesso biscotti a forma di cuore e scatti insieme, alimentando l’interesse dei follower. La coppia sembra mantenere un atteggiamento riservato riguardo alla loro storia, anche se i segnali lasciati sui social sono chiari.

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi sembrano già inseparabili. Nonostante il silenzio imposto dalla trasmissione, i due giovani lasciano indizi sui social che fanno sognare i fan. I biscotti a forma di cuore pubblicati da Elisa sono solo uno dei segnali di un amore che sembra sbocciare lontano dalle telecamere. Uomini e Donne, anticipazioni 19 e 20 maggio 2026: balli, tensioni e scelte difficili Ciro ed Elisa: una scelta attesa. La scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne ha tenuto i telespettatori con il fiato sospeso. Tra le corteggiatrici, Elisa Leonardi e Martina Calabrò hanno dato vita a un acceso testa a testa. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi: romanticismo e biscotti a forma di cuore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ciro Solimeno e la sua scelta a Uomini e Donne emozioni e romanticismo

Sullo stesso argomento

Uomini e Donne: i retroscena sul dopo scelta di Ciro Solimeno ed Elisa LeonardiDopo la registrazione della scelta, emergono nuovi dettagli su ciò che è accaduto lontano da Uomini e Donne tra Ciro Solimeno e Elisa Leonardi.

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi: dettagli sull’ultima esterna a Uomini e DonneLa scelta finale di Ciro Solimeno a Uomini e Donne si avvicina, con la registrazione prevista per martedì.

Uomini e Donne, caos dopo la scelta di Ciro Solimeno: la testimonianza di un'amica di Elisa Leonardi torresette.news/rubriche/socia… #uominiedonne x.com

Chi è Elisa Leonardi di Uomini e Donne: Ciro Solimeno si commuove | Quest’esterna mi ha lasciato…Chi è Elisa Leonardi di Uomini e Donne che fa emozionare Ciro Solimeno in esterna. Elisa Leonardi torna protagonista di Uomini e Donne dopo aver deciso di finire il percorso da corteggiatrice. Convint ... ilsussidiario.net

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi si sono lasciati poco dopo la scelta? Le ultime indiscrezioniCiro Solimeno ha scelto Elisa Leonardi. E’ quanto accaduto a Uomini e Donne, con l’ex fidanzato di Martina De Ioannon che ha quindi messo la parola fine al suo trono scegliendo la 23enne catanese. M ... novella2000.it