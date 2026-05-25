Durante il circuito under 23 in Slovenia, il ciclista italiano ha raggiunto i quarti di finale, dove si è fermato. La scuola ferrarese, nota per la sua reputazione internazionale, ha ancora una volta partecipato con successo alla competizione. La gara si è svolta su un percorso impegnativo, con diversi atleti provenienti da vari paesi europei. Il risultato finale ha visto il ciclista italiano uscire di scena ai quarti.

La scuola ferrarese conferma ancora una volta il suo prestigio internazionale. Lo scorso fine settimana, la pedana di Kamnik (Slovenia) ha ospitato una tappa del circuito europeo under 23, un appuntamento di alto profilo che ha visto protagonisti tre atleti estensi in forza all’ Accademia Bernardi: Fabio Quartarone, Alessandro Poli e Pietro Baldazzi. La competizione, che ha radunato un parterre internazionale di 35 specialisti, ha visto la delegazione italiana assoluta protagonista con ben 16 tiratori al via, pronti a contendersi i piazzamenti di prestigio. La gara ha offerto emozioni intense sin dalle prime fasi. Alessandro Poli ha impressionato fin dalle battute iniziali, chiudendo la fase a gironi con un brillantissimo secondo posto nella classifica provvisoria, confermando un ottimo stato di forma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Circuito under 23 in Slovenia. Quartarone si ferma ai quarti

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