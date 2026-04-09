Scherma spada azzurra ancora senza medaglie ai Mondiali Giovani e Cadetti Aina si ferma ai quarti

Nella penultima giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti a Rio de Janeiro, la scherma con la spada azzurra non ha portato medaglie. Nelle gare individuali Under 17, nessun atleta italiano è riuscito a salire sul podio, e tra questi, Aina si è fermata ai quarti di finale. La competizione continua con le ultime prove in programma, ma al momento non ci sono risultati da segnalare per la nazionale italiana.

Penultima giornata ai Mondiali Giovani e Cadetti di Rio de Janeiro. La spada azzurra purtroppo resta ancora senza medaglie, visto che nelle prove individuali Under 17 nessun italiano è riuscito a raggiungere il podio. Un obiettivo sfiorato da Francesca Aina, che si è fermata nei quarti di finale ad un passo dalla zona medaglie, venendo battuta per 15-7 dall’ucraina Alina Dmytruk. La stessa Dmytruk aveva sconfitto in precedenza per 15-8 Clara De Donno negli ottavi di finale, turno nel quale invece Aina era riuscita a battere la russa Valentina Shalga con il punteggio di 15-8. Eliminazione al primo turno per Sofia Quirini, battuta all’ultima stoccata per 14-13 dalla russa Viktoriia Ramenskova. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, spada azzurra ancora senza medaglie ai Mondiali Giovani e Cadetti. Aina si ferma ai quarti Scherma, Pietro Hirsch Butté si ferma ai quarti ai Mondiali Giovani Cadetti. Vittoria Mocci esce agli ottaviSi chiude senza medaglie la seconda giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti 2026, in corso di svolgimento a Rio de Janeiro. Scherma, Iaquinta e De Cristofaro vincono il bronzo ai Mondiali giovani e cadettiLa quarta giornata dei Mondiali giovani e cadetti in corso di svolgimento a Rio de Janeiro regala all’Italia due medaglie. Temi più discussi: Scherma, spada azzurra ancora senza medaglie ai Mondiali Giovani e Cadetti. Aina si ferma ai quarti; Scherma, al via a Rio de Janeiro i Mondiali Giovani e Cadetti. L’Italia vuole essere protagonista; Scherma: Maria Roberta Casale sulle orme di Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo; Flavia Astolfi sfiora due volte il podio ai Mondiali Giovani di Rio. Scherma, spada azzurra ancora senza medaglie ai Mondiali Giovani e Cadetti. Aina si ferma ai quartiPenultima giornata ai Mondiali Giovani e Cadetti di Rio de Janeiro. La spada azzurra purtroppo resta ancora senza medaglie, visto che nelle prove ... oasport.it Scherma, al via a Rio de Janeiro i Mondiali Giovani e Cadetti. L’Italia vuole essere protagonistaSi alza il sipario proprio oggi sui Mondiali Giovani e Cadetti che si disputeranno a Rio de Janeiro fino al 9 Aprile. Una rassegna iridata a cui l'Italia ... oasport.it Rio Day 8, giornata intensa ai Mondiali Giovani e Cadetti di Rio de Janeiro per la spada Under 17 azzurra. Francesca Aina chiude ai piedi del podio, conquistando un ottimo 6° posto al termine della più importante gara della sua giovanissima carriera. L’ - facebook.com facebook Frascati Scherma, doppio bronzo per Emanuele Iaquinta ai campionati mondiali Giovani ift.tt/UnWaqdz x.com