Taekwondo Vito Antonacci si ferma ai quarti Italia fuori dal podio nel day-1 ai Mondiali Junior

Nella prima giornata dei Campionati Mondiali Junior di taekwondo 2026, in corso a Tashkent, l’atleta italiano Vito Antonacci si è fermato ai quarti di finale. La competizione si è conclusa senza medaglie per la squadra azzurra, che ha visto terminare la propria avventura in questa fase della manifestazione. La giornata ha visto confronti tra giovani atleti provenienti da diversi paesi, con eliminazioni e passaggi del turno.

Va in archivio senza podi per i colori azzurri la giornata inaugurale dei Campionati Mondiali Junior di taekwondo 2026, in corso di svolgimento presso il Martial Arts Sports Complex di Tashkent (Uzbekistan). I tre azzurri impegnati oggi sulla pedana della capitale uzbeka non sono riusciti a raggiungere le semifinali, vedendo quindi sfumare la medaglia nella rassegna iridata giovanile riservata agli atleti nati tra il 2009 ed il 2011. Vito Antonacci è stato il migliore degli italiani, dominando due incontri ma fermandosi ai quarti di finale nella categoria +78 kg in seguito alla sconfitta per 2-0 contro il sud coreano Simok Eom (2-14, 5-12). Una vittoria al debutto e poi stop ai sedicesimi nei -46 kg per Nicole Masala, eliminata dalla taiwanese Chieh-Ling Wang (2-14, 1-13).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Taekwondo, Vito Antonacci si ferma ai quarti. Italia fuori dal podio nel day-1 ai Mondiali Junior Rio amaro per la spada azzurra: Aina si ferma ai quarti, l’Italia Under 17 resta fuori dal podioLa penultima giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti di Rio de Janeiro non ha portato medaglie alla spedizione italiana della spada. Leggi anche: Scherma, spada azzurra ancora senza medaglie ai Mondiali Giovani e Cadetti. Aina si ferma ai quarti