Alle elezioni parlamentari di domenica a Cipro, il partito di estrema destra ELAM ha ottenuto il terzo posto, rappresentando un risultato significativo per la protesta. Inoltre, il candidato Fidias è riuscito a entrare in Parlamento. I risultati mostrano una frammentazione politica con diversi partiti che hanno ottenuto seggi. Nessuna formazione ha raggiunto la maggioranza assoluta, e il voto ha evidenziato un forte sostegno alle forze di protesta.

Roma, 25 maggio 2026 – Le elezioni parlamentari di domenica a Cipro hanno prodotto una frammentata Camera dei Rappresentanti composta da sei partiti, con il conservatore Raggruppamento Democratico (DISY PPE) emerso come primo partito, il Partito Progressista dei Lavoratori (AKEL Left) di sinistra confermatosi al secondo posto e il Fronte Popolare Nazionale (ELAM ECR) di estrema destra che ha quasi raddoppiato la propria forza, classificandosi terzo. L’affluenza è salita al 66,4%, rispetto al 63,9% del 2021, con 378.150 schede votate su 569.182 elettori registrati. Diciannove liste di partito e nove candidati indipendenti si sono contesi i 56 seggi nella parte meridionale dell’isola, controllata dai greco-ciprioti, con una soglia di sbarramento del 3,6% per ottenere la rappresentanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cipro, il voto premia la protesta: ELAM terza forza e Fidias entra in Parlamento

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