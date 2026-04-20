Cannabis protesta in Parlamento | il nuovo decreto blocca la vendita

In occasione del 20 aprile, giornata internazionale dedicata alla cannabis, alcuni esponenti di +Europa e dei Radicali Italiani hanno organizzato una protesta davanti e all’interno del Parlamento. La manifestazione è avvenuta in risposta al nuovo decreto che blocca la vendita della cannabis. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata ufficialmente dalle autorità presenti, mentre i manifestanti hanno esposto cartelli e slogan durante la manifestazione.

In occasione del 20 aprile, data che a livello internazionale segna la giornata dedicata alla cannabis, esponenti di +Europa e dei Radicali Italiani hanno portato le loro proteste davanti e all’interno del Parlamento. L’azione mira a contestare le recenti trasformazioni normative introdotte dal decreto sicurezza, con particolare riferimento alle modifiche riguardanti i reati legati agli stupefacenti per lieve entità. Riccardo Magi, segretario di +Europa, ha espresso il proprio dissenso denunciando quella che viene descritta come una nuova fase di proibizionismo. Il punto focale della critica riguarda la revisione delle norme sulla lieve entità, una scelta che secondo gli opposizioni rappresenta un arretramento rispetto a modelli basati su misure alternative rispetto alla detenzione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cannabis, protesta in Parlamento: il nuovo decreto blocca la vendita Notizie correlate Decreto 2026: il paradosso che blocca la Transizione 5.0Il Decreto Fiscale del 27 marzo 2026 ha introdotto una modifica retroattiva alla misura Transizione 5. Leggi anche: A Monza sfila la protesta e si blocca il centro