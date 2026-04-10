Premio Sassoli | il Parlamento Europeo premia i giovani giornalisti

Il Parlamento Europeo ha assegnato il premio Sassoli a giovani giornalisti, riconoscendo il loro lavoro nel campo dell'informazione. La cerimonia si è svolta in un contesto ufficiale e ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali. La premiazione è avvenuta per valorizzare le attività giornalistiche che si concentrano sulla qualità dell'informazione e sui legami tra le comunità locali e il mondo.

L’impegno per la tutela del giornalismo di qualità e il legame tra le radici locali e le istituzioni europee trovano una nuova espressione con l’annuncio della terza edizione del Premio Giornalistico Nazionale in memoria di David Sassoli, che quest’anno vede il coinvolgimento diretto del Parlamento Europeo. La scadenza per presentare le candidature è fissata per il 31 luglio prossimo, aprendo la strada a un percorso che celebra il rapporto tra i territori e l’Europa, oltre al racconto delle eccellenze toscane attraverso la figura di Piero Ceccatelli. L’iniziativa, promossa dall’associazione Galciana Sviluppo, si arricchisce di un prestigio internazionale grazie al patrocinio dell’Assemblea di Strasburgo, ente guidato da Sassoli nel periodo compreso tra il 2019 e il 2022. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Premio Sassoli: il Parlamento Europeo premia i giovani giornalisti Torna il Premio di Cultura di Monreale: quest’anno con il patrocinio del Parlamento EuropeoMonreale – Torna per questa edizione il “Premio di Cultura Città di Monreale”, iniziativa promossa e organizzata dall’Accademia Siculo-Normanna,... 'Premio Sassoli' consegnato in Regione: riconoscimento per due studenti pisani"E' con grande soddisfazione che questa mattina abbiamo consegnato i Premio di laurea 'David Sassoli' a studenti e studentesse che hanno realizzato... Temi più discussi: III Edizione Premio Giornalistico David Sassoli, c’è il patrocinio del Parlamento Europeo - Ordine Dei Giornalisti; Sicilia: licenziati senza preavviso due redattori di Citynews. L'Ordine nazionale auspica che l'azienda torni sui suoi passi - Ordine Dei Giornalisti; Equo compenso, sit-in dei giornalisti a Roma per sollecitare l’approvazione delle tabelle - Ordine Dei Giornalisti. Giornalisti, torna il premio Sassoli e nasce quello intitolato a Piero CeccatelliIl Premio Sassoli rende omaggio alla figura del giornalista ed ex Presidente del Parlamento Europeo, scomparso l’11 gennaio 2022, ed è rivolto a giornalisti under 40 che, attraverso articoli o servizi ... lanazione.it Il Premio Ceccatelli. Galciana lo ricorda insieme a David SassoliAl via la terza edizione del Premio Giornalistico Nazionale in ricordo di David Sassoli, promosso dall’Associazione Galciana Sviluppo, alla quale si affianca, per la prima volta, il Premio ... lanazione.it III edizione del Premio Giornalistico David Sassoli - facebook.com facebook