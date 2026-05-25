Cinque anarchici indagati per terrorismo e sovversione | perquisizioni durante l’adunata degli Alpini
Durante l’adunata degli Alpini, sono state eseguite perquisizioni che hanno coinvolto cinque persone dell’area anarchica, tutte indagate dalla Direzione distrettuale antimafia di Genova. Le accuse a loro carico includono associazione con finalità di terrorismo e sovversione dell’ordine democratico, oltre a istigazione a delinquere e ricettazione. Le indagini sono in corso e riguardano attività sospette legate alle accuse contestate.
Cinque persone, appartenenti all’area anarchica, sono indagate dalla Direzione distrettuale antimafia della procura di Genova con le ipotesi di reato di associazione con finalità di terrorismo e sovversione dell’ordine democratico, istigazione a delinquere e ricettazione. Quest’ultima. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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