Basket Passignano che traguardo! Cinquant’anni di sport e passione

Il Basket Passignano ha celebrato i suoi cinquant’anni di attività sabato 18 aprile, con una cerimonia che ha coinvolto numerosi ex giocatori, allenatori e tifosi. La festa si è svolta presso la sede sociale, dove sono stati esposti ricordi e trofei, e sono stati ricordati momenti significativi della storia della società. La giornata è proseguita con partite e incontri, per ricordare il percorso di questa realtà sportiva nel corso degli anni.

Cinquant’anni di sport, aggregazione e passione per la palla a spicchi. Sabato 18 aprile, il Basket Passignano taglia ufficialmente il prestigioso traguardo del mezzo secolo di attività, celebrando una storia iniziata nel 1976 e diventata, decennio dopo decennio, un punto di riferimento imprescindibile per l’intero comprensorio del Trasimeno. Per l’occasione, la società ha organizzato una giornata densa di appuntamenti pensata per coinvolgere non solo gli atleti di oggi, ma l’intera cittadinanza e i protagonisti di ieri. Il programma delle celebrazioni prenderà il via alle 16 con un’iniziativa di grande valore simbolico e culturale: l’inaugurazione del Museo Trasimeno Basket.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Basket Passignano, che traguardo! Cinquant’anni di sport e passione Settant’anni di storia e passione. Il traguardo del Circolo FilatelicoIl Circolo filatelico numismatico forlivese festeggia i 70 anni dalla sua fondazione e organizza venerdì e sabato al padiglione A della Fiera, l’83°... Leggi anche: Tennistavolo Regina: 50 anni di sport e passione a Sanremo