L’Istituto universitario europeo festeggia i cinquant’anni

L’Istituto universitario europeo ha celebrato i suoi cinquant’anni con un evento a Firenze. La cerimonia ha coinvolto studenti, docenti e rappresentanti istituzionali, e si è concentrata sui cambiamenti in atto nel continente. Durante la giornata sono stati ricordati i momenti chiave della storia dell’istituto e sono stati discussi i progetti futuri legati all’educazione e alla cooperazione europea.

Firenze, 1 maggio 2026 – Non solo una celebrazione, ma un’occasione per interrogarsi sul futuro dell’Europa in un momento segnato da crisi e trasformazioni profonde. L’ Istituto universitario europeo taglia il traguardo dei 50 anni e lo fa con un programma di tre giorni, dal 7 al 9 maggio, tra Firenze e Fiesole. Nato nel 1976 come progetto di cooperazione tra Stati europei, l’Iue è oggi un punto di riferimento internazionale per le scienze sociali e umane, con oltre mille studiosi provenienti da più di 90 Paesi. “La celebrazione del cinquantesimo, per noi, è un traguardo molto importante e vogliamo guardare al futuro, non solo al passato”, ha detto la presidente dell’istituto, Patrizia Nanz intervenendo alla presentazione alla stampa della tre giorni di iniziative.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Istituto universitario europeo festeggia i cinquant’anni Notizie correlate I 50 anni dell’Istituto Universitario Europeo: tre giorni di eventi dal 7 al 9 maggioFirenze, 30 aprile 2026 – L’Istituto Universitario Europeo di Fiesole compie 50 anni e l’anniversario sarà celebrato con tre giorni di eventi dal 7... Leggi anche: Cecina, la Polleria da Renzo di Luca Fancelli festeggia mezzo socolo di attività: "Cinquant’anni di storia, qualità e affetti" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: I primi 50 anni dell'Istituto universitario europeo, in festa guardando al futuro; I 50 anni dell’Istituto Universitario Europeo: tre giorni di eventi dal 7 al 9 maggio; 50 anni dell'Istituto Universitario Europeo: tre giorni di eventi tra Firenze e Fiesole; Fiesole celebra i 50 anni dell’Istituto Universitario Europeo. L’Istituto universitario europeo festeggia i cinquant’anniTre giorni di eventi, dal 7 al 9 maggio, tra Firenze e Fiesole. L’Iue è oggi un punto di riferimento internazionale per le scienze sociali e umane, con mille studiosi di oltre 90 Paesi ... lanazione.it L'Istituto Universitario Europeo festeggia 50 anni: tre giorni di eventi tra Firenze e FiesoleDal 7 al 9 maggio 2026, Firenze e Fiesole accoglieranno un articolato programma di iniziative che vedrà la partecipazione di leader politici, accademici e ... gonews.it Dal 7 al 9 maggio tra #Firenze e #Fiesole, l’Istituto Universitario Europeo celebra i suoi 50 anni con un programma di eventi dedicati alla ricerca e al dialogo internazionale, rilanciando il ruolo della conoscenza in uno scenario globale in evoluzione. La cerimo - facebook.com facebook