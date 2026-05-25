Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, in visita a Hangzhou dalla scorso sabato. La riunione si è svolta lunedì.

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato lunedì a Pechino il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, da sabato in Cina a Hangzhou, nella provincia orientale dello Zhejiang. Sharif è accompagnato dal feldmaresciallo Asim Munir – figura di punta nella mediazione tra Stati Uniti e Iran – che è tornato sabato da una visita a Teheran insieme al ministro dell’Interno del suo Paese, Mohsin Naqvi, nell’ambito degli sforzi di mediazione per porre fine alla guerra in Iran. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cina, Xi Jinping incontra il premier pakistano e il mediatore dei colloqui Usa-Iran

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Trump Set To Meet Xi Jinping In Beijing On May 14,15 | Historic U.S-China Summit

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